Toujours blessé, Lionel Messi a peur de rater la Coupe du monde: "Les blessures sont un souci"

Après un début de saison nettement meilleur par rapport à celui de l'année dernière, Lionel Messi a dû faire l'impasse sur les deux derniers matchs de son club. La faute à une blessure de fatigue au mollet.

À cinq semaines du début de la Coupe du monde (20 nov - 18 déc), la participation du capitaine argentin n'est pas remise en question. Mais la situation l'inquiète tout de même comme il l'a confié à DirecTV Sports, relayé par The Sun. "Les blessures sont un souci. C'est une Coupe du monde différente qui se joue à un moment de l'année différent des tournois précédents. C'est tellement imminent que la moindre petite chose qui vous arrive peut vous mettre out."

L'Argentine croise déjà les doigts pour Paulo Dybala et Angel Di Maria, tous les deux blessés et dont le rétablissement ressemble à une course contre la montre avant le rendez-vous planétaire. "Avec ce qui est arrivé à Dybala et Di Maria, la vérité est que personnellement, vous vous inquiétez et vous avez plus peur quand vous voyez ce genre de choses", confie encore le n°30 du PSG.

"C'est quelque chose auquel vous pensez, mais je pense que jouer avec cela dans votre tête peut également être contradictoire. La meilleure chose que vous puissiez faire est de jouer normalement et de jouer votre jeu comme vous le faites toujours. J'espère que Di Maria et Dybala récupéreront à temps. Ils ont suffisamment de temps pour le faire et atteindre le tournoi en bonne forme", a lancé le septuple Ballon d'Or.

Lionel Messi, 35 ans, a déjà annoncé que la Coupe du monde qatarie sera sa dernière.