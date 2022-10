"J'ai eu la nuit la plus incroyable de ma vie": Gael Monfils et Elina Svitolina annoncent la naissance de leur premier enfant

A travers des messages postés simultanément sur leurs réseaux sociaux, Gael Monfils et Elina Svitolina ont annoncé la naissance de leur premier enfant. Le couple s'était marié en juillet de l'année dernière.

"J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne peux pas remercier assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse SKAÏ", écrit le Français.

"Quelle nuit !!! Mesdames et messieurs veuillez donner un accueil chaleureux à Skaï Monfils. Je ne peux pas remercier assez mon mari pour avoir vécu ce moment inoubliable avec moi", s'est réjoui la joueuse ukrainienne.

La petite Skaï est donc née ce samedi 15 octobre vers 6h du matin. Si elle hérite du talent combiné de ses parents, une brillante carrière l'attend.