Kylian Mbappé serait en couple avec une mannequin belge: elle est l'ex d'un ancien joueur du... PSG (photos)

Kylian Mbappé est toujours resté très discret sur sa vie privée et relationelle. Le natif de Bondy est l'un des footballeurs les plus en vue, attire les regards et attise les convoitises. Selon nos confrères du DailyMail, le coeur de l'attaquant du PSG serait pris par la manequin belge Rose Bertram.

Née à Courtrai d'un père belge et d'une maman capverdienne, Rose est maman de deux enfants qu'elle a eu avec Gregory Van der Wiel, l'ancien joueur du PSG.

Le couple s'est séparé cet été après 8 ans de relation. "Je suis actuellement célibataire et prêt à me caser", expliquait-elle dans une série YouTube et relayée par Het Laatste Nieuws. "Vous ne décidez pas d'un coup que vous allez rompre. Cela a duré longtemps. Cela fait trois mois maintenant."

Selon le Mail, la mannequin de 27 ans serait désormais en couple avec l'attaquant de l'équipe de France qui aura 24 ans le 20 décembre.

Enfance troublée

Selon HLN, Rose Bertram a signé son premier contrat de mannequinat à seulement 13 ans. Au fil des années, elle va poser pour des marques telles que H&M, L'Oréal, Agent Provocateur et G-Star. Elle est également apparue dans 'Sports Illustrated' et 'Vogue'.

Un documentaire sur sa vie a également été réalisé. Dans un entretien accorde à Vogues, elle s'est confiée sur son enfance compliquée qui contraste avec l'image qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux. "Une grande partie de ma vie est belle, glamour et polie, mais une autre partie est sombre et brute. Beaucoup savent que je viens d'une famille troublée, où j'ai été éloigné de chez moi plus d'une fois. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est parce que mes deux parents étaient toxicomanes et que ma mère l'est toujours."