Sa plus belle victoire? Sa plus grande désillusion? Son héros préféré? Philippe Gilbert se confie à cœur ouvert (vidéo)

Ce samedi 15 octobre 2022, Philippe Gilbert a raccroché son vélo après 20 ans de carrière.

Quelques jours avant son ultime course, le champion a accordé un entretien à notre journaliste Serge Vermeiren. Quel métier aurait-il fait s'il n'avait pas été cycliste ? Sa plus belle victoire ? Sa plus grande désillusion ? Philippe Gilbert se livre à cœur ouvert.