Les Belges à l'étranger - Empoli et Koni De Winter s'imposent contre Monza, Denayer victorieux aux Émirats

(Belga) Empoli, avec Koni De Winter, a battu Monza 1-0, samedi, lors de la 10e journée du championnat d'Italie. L'international U21 belge a joué pour la troisième fois d'affilée l'entièreté du match. L'unique but de la rencontre a été marqué par Nicolas Haas en faveur d'Empoli (11e).

Avec cette victoire, les Toscans ont pris la 11e place avec 11 points sur 30 tandis que les Lombards sont deux places plus bas avec 10 points. Aux Émirats arabes unis, le Al-Ahli Dubai de Jason Denayer est venu à bout de Al-Jazira à l'occasion de la 6e journée de la UAE League. Le Diable Rouge a joué les 90 minutes de la rencontre. Après la demi-heure de jeu, les Dubaïotes ont pris le dessus grâce à un but contre son camp de Khalifa Al Hammadi. En fin de match, le club d'Abou Dabi a égalisé dans les dernières minutes via leur recrue brésilienne Bruno (87e). Dans la dernière action de jeu, l'équipe du Diable Rouge a réussi a marqué in extremis grâce à Yousef Jaber (90+7e). Au classement, le Al-Ahli Dubai occupe la 5e place avec 10 points sur 18 alors que leurs adversaires du jour sont positionnés à la 3e place avec 12 points. (Belga)