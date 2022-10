Les Belges à l'étranger - Reims partage pour la première de Will Still sur le banc

(Belga) Reims a arraché le nul 0-0 samedi après-midi, à Lorient lors de la 11e journée du Championnat de France, pour la première sur le banc de Will Still, nommé entraîneur ad interim après la mise à pied de l'entraîneur espagnol Oscar Garcia jeudi. Thibault De Smet est resté sur le banc de touche rémois alors que Maxime Busi et Thomas Foket sont toujours blessés.

Suite à une double carte jaune de Dion Lopy (46e) et une rouge de Nicolo Rovella (90+5e), les Rémois ont fini la rencontre à 9. Avec ce partage, Reims est 14e avec 9 points tandis que Lorient maintient sa 2e place avec 26 points. (Belga)