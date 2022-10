Titre mondial pour la Belgique: Lotte Kopecky et Shari Bossuyt décrochent l'or dans la course à l'Américaine

Lotte Kopecky et Shari Bossuyt ont décroché la médaille d'or de l'Américaine des championnats du monde de cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, samedi en France.

L'équipe belge s'est imposée avec 32 points devant la France (Clara Copponi et Valentine Fortin, 31 points) et le Danemark (Amalie Diederiksen et Julie Leth, 23 points).

Lotte Kopecky, 26 ans, avait déjà été sacrée championne du monde de l'Américaine en 2017 à Hong Kong, en compagnie de Jolien D'Hoore, avec laquelle elle avait aussi décroché le titre européen en 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'Américaine, aussi appelée Madison, était la troisième épreuve à laquelle participait Lotte Kopecky à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO de Paris en 2024. La lauréate du Vélo de Cristal, qu'elle a reçu mercredi pour la 3e année de suite, avait débuté ses Mondiaux par une médaille d'or dans la course à élimination jeudi. Elle a ensuite pris la 6e place de l'omnium vendredi. Elle disputera encore la course aux points dimanche.

Shari Bossuyt avait elle renoncé à l'omnium, préférant se concentrer sur l'Américaine. La Courtraisienne de 22 ans avait subi une lourde chute aux Pays-Bas au cours du Simac Tour le 30 août dernier, qui lui avait notamment valu une commotion cérébrale et un séjour loin de la compétition jusqu'à sa reprise à Aigle fin septembre.

L'année dernière, aux Mondiaux sur piste de Roubaix, Shari Bossuyt et Katrijn De Clercq avaient pris la 8e place de la Madison, remportée par les Néerlandaises Amy Pieters et Kirsten Wild.

Vendredi, Fabio Van Den Bossche a apporté une deuxième médaille à la Belgique dans ces Mondiaux 2022 en montant sur la 3e marche du podium de la course aux points.