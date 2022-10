Les Belges à l'étranger - Berlin battu malgré un but de Lukebakio, Dries Mertens et Galatasaray battus

(Belga) Le Hertha Berlin de Dodo Lukebakio s'est incliné 3-2 sur la pelouse du RB Leipzig samedi lors de la 10e journée de Bundesliga.

Les visités menaient 3-0 à la mi-temps grâce à Forsberg (25), Diallo (30) et Orban (45). Aligné tout le match, Lukebakio a réduit l'écart sur penalty à la 62e. Jovetic a fait 3-2 deux minutes plus tard mais le score n'a plus évolué par la suite. Berlin pointe au 15e rang avec 8 points, juste au-dessus de la zone rouge. En Turquie, Dries Mertens était dans le onze de base de Galatasaray, qui a été battu 2-1 à Kayserispor lors de la 10e journée de Super Lig. le Diable Rouge a été remplacé à la mi-temps, alors que les locaux menaient déjà 2-0 via Mario Gavranovic (22e) et Onur Bulut (34e). La réduction du score par Baris Yilmaz à la 86e n'a rien changé. Au classement, Galatasaray, qui restait sur une série de six matches sans défaite, est 6e avec 17 unités, à 4 points de la 1e place d'Adana Demirspor. (Belga)