Retraite de Philippe Gilbert - Philippe Gilbert sort un livre officiel sur sa carrière

Philippe Gilbert a présenté vers 12h00 samedi son livre officiel lors de la "Phil's last ride" qui se tenait dans la célèbre côte du Cauberg, située à Valkenburg aux Pays-Bas, où Philippe Gilbert a remporté le titre de champion du monde en 2012. Philippe Gilbert a décidé d'arrêter sa carrière cette saison, après 20 années chez les professionnels. L'ensemble de sa carrière retracé en écrit par le journaliste liégeois Stéphane Thirion avec lequel le coureur a passé de longues heures d'entretien. "On a pu fusionner deux positions différentes. La mienne comme acteur en tant que coureur et celle de Stéphane comme journaliste ou spectateur. C'était intéressant de mettre ça en page," a expliqué Philippe Gilbert lors de la conférence de presse. Les premiers livres ont déjà été vendus lors de l'événement "Phil's last ride" qui se tenait samedi et rendait hommage au coureur de Remouchamps. "Je vois qu'il y a déjà une file et que les gens ont hâte de le découvrir et ça fait plaisir," s'est réjoui Philippe Gilbert en fin de conférence de presse samedi. A 40 ans, Philippe Gilbert a remporté un titre de champion du monde, quatre fois l'Amstel Gold Race, mais également quatre des cinq monuments avec Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et le Tour de Lombardie. Avec son double titre de champion de Belgique, il a aussi enlevé onze étapes sur les grands tours. (Belga)