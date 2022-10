Challenger Pro League - Les U23 brugeois s'imposent 3-4 à Lommel

(Belga) Les U23 du FC Bruges se sont imposés 3-44 à Lommel samedi lors de la 9e journée de Challenger Pro League.

Kyriani Sabbe (8e) et Romeo Vermant (34e) avaient permis à Bruges de mener 0-2 au repos. Un doublé d' Alonso Martinez (52e et 69e) a ramené l'égalité au marquoir, mais Noah Mbamba (82e) et Romeo Vermant (88e) ont offert la victoire aux Blauw en zwart, malgré le 3e but limbourgeois signé Metinho (80e). Après cette seconde victoire d'affilée, Bruges U23 pointe au 6e rang avec 13 points. Lommel est 7e avec un point de moins. (Belga)