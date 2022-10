Lotto Volley League - Alost et Louvain réussissent leur entrée en matière, Maaseik bat Gand en cinq sets

(Belga) Alost, Louvain et Maaseik ont remporté leur premier match de la saison lors du week-end inaugural de la Lotto Volley League, le championnat de Belgique de volley.

Les Alostois se sont ainsi imposés à domicile face à Menin dans une rencontre gérée dès les premières minutes. En tremblant uniquement dans le dernier set, Alost a fait preuve de sérieux: 3-0 (25-22, 25-16, 28-26). Dans le même temps, Louvain a dominé Achel durant trois sets. Emmenés par Berre Peters (16 points) et Hendrik Tuerlinckx (14 points), les Louvanistes ont réussi leur entrée en matière: 3-0 (25-17, 25-23, 25-19). Pour vivre une rencontre de volley indécise, il fallait être à Maaseik où les locaux, après avoir arraché le premier set aisément (25-18), laissaient la seconde manche à Gand, vainqueur de la Coupe la saison dernière (23-25). Un set qui avait le don de réveiller Maaseik qui mettait la main sur la troisième manche (25-19). Les Gantois, très accrocheurs, remontaient avec une autre volonté pour décrocher le quatrième set (16-25) et ainsi envoyer les deux équipes au cinquième set. L'expérience de Maaseik a alors fait la différence (15-8), les Flandriens s'imposant 3-2. Ce dimanche, la quatrième et dernière rencontre de cette journée inaugurale se tiendra à Mont-Saint-Guibert. Les promus et champions de Nationale 1 de Guibertins croiseront la route du champion de Belgique en titre, Roulers. Waremme pour sa part est bye ce week-end puisque, pour rappel, la compétition se déroule à neuf équipes cette année. (Belga)