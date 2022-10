Les Belges à l'étranger - Victoires à l'extérieur pour l'Atletico Madrid et Lens

(Belga) L'Atletico Madrid ....... sur le terrain de l'Athletic Bilbao samedi soir à San Mames lors de la 9e journée de Liga.

Les deux Diables Rouges de l'Atletico ont commencé la rencontre sur le banc, un banc que seul Axel Witsel a quitté, pour remplacer Koke à la 81e minutes. Yannick Carrasco a lui suivi du banc toute la rencontre, remportée par les Colchoneros grâce au but planté par Antoine Griezmann à la 47e minute. Plus tôt dans la soirée, c'est aussi du banc qu'Adnan Januzaj a suivi la match que Séville a gagné 0-1 à Majorque. Au classement, l'Atletico Madrid dépasse son adversaire du jour et s'installe à la 3e place avec 19 points, juste devant les Basques (17 pts), et à 3 unités des coleaders, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui s'affronteront dimanche dans le Classico. Le FC Séville pointe au 13e rang avec 9 points. En France, Lens a battu Montpellier 1-0 dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Lois Openda a débuté le match dans les rangs nordistes. Il a cédé sa place à l'heure de jeu à Wesley Saïd, qui a marqué le seul but du match 7 minutes plus tard. Les Sang et or se hissent sur le podium avec 24 points, 2 de moins que Lorient, qui a fait 0-0 contre Reims samedi, et le PSG, qui recevra l'OM dimanche. (Belga)