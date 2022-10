Espagne: Benzema-Lewandowski, les joyaux du clasico

Karim Benzema s'apprête à recevoir le Ballon d'Or lundi, Robert Lewandowski est déjà meilleur buteur d'Espagne: deux des meilleurs avant-centres du monde s'affrontent dimanche (16h15) lors du clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, pour hisser leur équipe au sommet de la Liga.

Exit Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Désormais, les joyaux du clasico, ce sont eux: tous deux finalistes pour le Ballon d'Or qui sera remis lundi (et qui semble promis à Benzema), "Lewy" et "KB9" incarnent le retour en puissance du match de clubs le plus regardé de la planète (650 millions de téléspectateurs attendus).

S'il avait perdu de son lustre depuis les départs de Messi et "CR7", et les multiples crises du club catalan, la dernière édition, remportée en mars 4-0 par surprise par les Blaugranas en l'absence de Benzema côté merengue, a permis de relancer l'intérêt et de regonfler la rivalité entre les deux géants du football espagnol.

- Benzema, une éternité -

Dimanche, l'avant-centre international français sera bien là. En face, son homologue polonais aussi. Un alléchant match dans le match pour ce 250e clasico de l'histoire (hors rencontres amicales).

Après avoir manqué quasiment tout le mois de septembre en raison d'une blessure à la cuisse droite contractée contre le Celtic Glasgow en Ligue des champions, Benzema a été préservé contre Getafe le week-end dernier (succès 1-0).

"Je l'ai senti bien mieux cette semaine. (...) Je suis convaincu que demain (dimanche, NDLR), on verra le Karim de toujours" au Bernabeu, a assuré Ancelotti samedi en conférence de presse.

Muet mardi lors du nul 1-1 arraché face au Shakhtar Donetsk à Varsovie, l'ancien Lyonnais n'a plus marqué depuis son doublé sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1) le 28 août.

Une éternité pour le goleador de 34 ans, qui a fini meilleur buteur (27) et 2e meilleur passeur de la Liga (12) l'an dernier, de quoi contribuer à en faire le grandissime favori pour le Ballon d'Or.

"S'ils ne l'annulent pas, il va probablement (le) gagner", a d'ailleurs souri Lewandowski... lequel n'a toujours pas digéré l'annulation de l'édition 2020 qui lui semblait promise puis sa deuxième place derrière Lionel Messi l'an passé.

- "Lewy", la greffe a pris -

Le Polonais, 34 ans lui aussi, arrivé en Catalogne cet été en provenance du Bayern Munich pour quatre ans et 45 millions d'euros, a en tout cas parfaitement réussi son intégration à Barcelone.

Après 12 matches toutes compétitions confondues, le double Soulier d'Or (meilleur buteur européen) en titre en est déjà à 14 buts et deux passes décisives, et il dépasse le total des meilleurs buteurs blaugranas de la saison passée (Depay et Aubameyang, 13 buts).

Et Lewandowski aborde lui aussi ce clasico revanchard, le couteau entre les dents: malgré son doublé en fin de match contre l'Inter Milan mercredi, "Lewy" n'a pas suffi pour arracher la victoire (3-3). Résultat: pour la deuxième saison consécutive, le Barça se retrouve aux portes de l'élimination en Ligue des champions dès la phase de groupes.

Pour chasser les doutes, la défense, en premier lieu, est complètement à revoir. Dans ce domaine, Xavi pourra compter sur Jules Koundé, revenu "à 100%" selon le technicien. Hector Bellerin a également repris l'entraînement avec ballon, mais n'est pas assuré de jouer.

Ce clasico sera encore marqué par des absences: côté Barça, Ronaldo Araujo et Andreas Christensen sont toujours à l'infirmerie. Memphis Depay a lui repris l'entraînement mais semble un peu juste. Côté Real, c'est le gardien belge Thibaut Courtois qui est forfait (sciatique).

Alors, avantage Benzema ou Lewandowski ? Une victoire lancerait parfaitement le vainqueur sur la route du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Elle dégagerait aussi la voie pour leur équipe: encore invaincus en Liga, le Barça et le Real sont actuellement à égalité avec 22 points, déjà loin devant la concurrence (l'Athletic Bilbao, 3e, est à cinq points).