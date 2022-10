Moto2 - Abandon pour Barry Baltus à Phillip Island

(Belga) Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a abandonné ce dimanche matin sur chute au Grand Prix d'Australie Moto2 à Phillip Island, la dix-huitième manche du championnat du monde.

Barry Baltus découvrait ce week-end le circuit australien, de retour au calendrier après la pandémie de Covid-19. Une découverte difficile aux essais qualifications, où il a dû se contenter d'une 25e place. Comme à son habitude, Baltus se montrait plus à l'aise en rythme de course et remontait jusqu'en 15e position. Mais alors qu'il visait une sixième arrivée consécutive dans les points, une chute à huit tours de l'arrivée l'a contraint à l'abandon. La course a été remportée de main de maître par l'Espagnol Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up), dominateur malgré un "Long Lap Penalty". Il a devancé de trois secondes son compatriote Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) et de neuf secondes le Britannique Jake Dixon (Kalex Aspar Team). Au classement du championnat, le Japonais Ai Ogura (Honda), 11e de la course, est premier avec 242 points. Il devance l'Espagnol Augusto Fernandez (KTM), contraint à l'abandon dimanche et qui affiche 238,5 points. Barry Baltus est 21e avec 30 points. Le prochain rendez-vous est prévu dès le weekend prochain en Malaisie, sur le circuit international de Sepang. (Belga)