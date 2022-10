Les larmes déchirantes de Richarlison, sorti sur blessure: "Il reste environ un mois avant mon rêve" (photo)

Le compte à rebours a commencé. Dans cinq semaines très exactement, le dimanche 20 novembre, la Coupe du monde débutera au Qatar. Pour les joueurs, le spectre d'une blessure se fait de plus en plus pesant au fil des jours qui passent. Si près du but, le moindre pépin pourrait priver un joueur de son rêve de participer à l'événement mondial.

C'est la situation que connaît l'attaquant de Tottenham et du Brésil, Richarlison. Le buteur de 25 ans est sorti sur blessure samedi soir lors de la victoire 2-0 de son équipe contre son ancien club d'Everton. Sa détresse et ses larmes étaient bien visibles au moment de quitter la pelouse et encore plus dans la zone mixte au moment de répondre aux questions des journalistes.





"C’est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve (le Mondial). On se prépare et on travaille tous les jours que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant, je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J'ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j'espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar", a confié le Brésilien à la chaine ESPN, les yeux rougis par ses pleurs. Il s'est présenté à la presse en se déplaçant à l'aide de béquilles.

De son côté, son entraîneur, Antonio Conte, a donné un peu plus de détails sur la situation de son joueur. "Ce qui est sûr, c’est qu’il est forfait pour le match contre Manchester United (mercredi). Il va avoir besoin d’un peu de temps pour récupérer. Il était déçu et frustré. C’est un problème au mollet. Il va passer une IRM pour comprendre l'étendue du problème. J'espère que ce n'est pas un problème trop grave."

L'absence du n°9 de la Seleçao serait un coup dur pour Neymar et ses coéquipiers, qui pourront tout de même compter sur un vivier d'attaquants assez exceptionnels pour le remplacer.