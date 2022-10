Marathon d'Amstermda - Tsegaye Getachew l'emporte, Almaz Ayana s'impose pour ses débuts chez les dames

(Belga) L'Éthiopien Tsegaye Getachew a remporté dimanche le marathon d'Amsterdam, s'imposant en 2h04:49, son nouveau record personnel, devant le Kényan Titus Kirputo (2h04:54) et l'Éthiopien Bazezew Asmare (2h04:57). Le top 10 a été totalement vampirisé par les deux pays de l'Afrique de l'est, l'Éthiopie y a placé quatre coureurs, le Kenya six.

L'athlète de 25 ans a battu de plus de 20 secondes son record personnel, qui était de 2h05:11 établi à Paris en octobre 2021. C'est sa deuxième victoire de la saison après avoir enlevé le marathon de Riyadh en mars. En 2021, l'Éthiopien Tamirat Tola s'était imposé en 2h03:38, établissant un nouveau record de l'épreuve. Chez les dames, l'Éthiopienne Almaz Ayana a décroché la victoire pour son tout premier marathon. Championne olympique du 10.000 mètres en 2016 à Rio ainsi que championne du monde du 5.000 mètres à Pékin (2015) et du 10.000 mètres à Londres (2017), elle a signé le temps de 2h17:22, un nouveau record de l'épreuve et le meilleur temps jamais signé par une débutante sur les 42,195 kilomètres. Sa compatriote Genzebe Dibaba a pris la deuxième place en 2h18:05, elle qui effectuait aussi ses débuts après avoir brillé sur la piste. Toujours détentrice du record du monde du 1.500 mètres, Dibaba a décroché l'argent sur cette distance aux JO de Rio en 2016 ainsi que l'or à Pékin en 2015. (Belga)