La jeunesse au pouvoir: le Standard étouffe l'Antwerp en 9 minutes et remporte une victoire retentissante

Quelle est loin la terrible défaite 2-5 subie le 8 août 2021 contre l’Antwerp. À l’époque, Michael Frey avait terrassé le Standard seul en inscrivant les 5 buts de son équipe.

Un an, deux mois et 8 jours plus tard, les Rouches ont pris leur revanche avec la manière. Trois buts plantés dans les neuf premières minutes, le ton était donné.

Les supporters liégeois ont cru rêver en voyant le marquoir afficher 3-0 après seulement 9 minutes de jeu. De plus, ce sont les jeunes pousses du club qui se sont chargé de faire le boulot. Le premier but a été inscrit par William Balikwisha (23 ans), le second l’a été par Denis Dragus (23 ans) et le troisième est l’œuvre de Cihan Çanak (17 ans) dont c’est le premier but chez les professionnels.

Quelques instants avant la mi-temps, un fumigène a atterri sur la pelouse, lancé par un Anversois frustré. Le match est alors interrompu pendant une grosse minute.

La seconde période fut plus calme en terme de but. Les Liégeois ont eu quelques occasions pour alourdir le score tandis que les Anversois n'ont eu que peu d'occasion de sauver l'honneur. Le marquoir ne bougera plus jusqu'à la fin des 90 minutes.

Un mois après leur victoire 3-0 contre le FC Bruges, les hommes de Ronny Deila récidivent contre une autre grosse équipe flamande.

Le Standard inflige sa deuxième défaite de la saison au Matricule 1. Les Liégeois prennent la 4e place du classement avec 22 points (autant que l'Union Saint-Gilloise qui joue plus tard ce dimanche), l'Antwerp est 2e avec 30 unités derrière Genk (31).

Mercredi prochain, le Standard se déplace sur la pelouse de Malines avant de recevoir Anderlecht dimanche prochain dans un Clasico belge qui s'annonce bouillant.