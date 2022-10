Des gros ronds dans son dos: Jack Grealish utilise une technique étrange pour gérer son stress (photos)

Transfert le plus cher de l'histoire de Manchester City (117,5 millions d'euros selon le site transfermarkt) Jack Grealish a pris du temps à trouver ses marques avec les Cityzens.

L'international Anglais, excellent à Aston Villa, a été critiqué par de nombreux fans et médias dans son pays durant presque toute sa première année chez les Skyblues. Finalement, et petit à petit, Grealish a retrouvé des couleurs et se retrouve régulièrement aligné dans le onze de base de son équipe. Il avouera plus tard que la pression liée au montant de son transfert a pesé sur lui et l'a empêché de prester à son meilleur niveau.

La gestion de son stress est peut-être due à une technique particulière que Grealish a dévoilée à ses fans sur Instagram.







Le traitement consiste à mettre de bocaux chauds sur la peau du dos pour créer un effet de ventouse. On dit qu'il augmente la circulation sanguine et la détoxification et qu'il soulage le stress et les maux de dos.

Grealish n'est pas le premier sportif à utiliser cette méthode, loin de là. Les nageurs y ont régulièrement recours, le légendaire Michael Phelps lui-même utilisait d'ailleurs cette technique.