European Open - Yannick Mertens échoue au premier tour des qualifications

(Belga) Yannick Mertens (ATP 840) a été éliminé au premier tour des qualifications de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers joué sur surface dure et doté de 648,130 euros, dimanche à la Lotto Arena.

Le joueur de 35 ans s'est incliné en trois sets face au Néerlandais Jesper de Jong, 22 ans (ATP 225). Après 1 heure et 36 minutes, le match s'est conclu sur un score de 6-3, 3-6 et 6-1. Pour atteindre le tableau principal, De Jong doit battre le Français Manuel Guinard (ATP 153) qui a éliminé le Slovaque Filip Horansky (ATP 327) 6-4, 6-4. Plus tard dans la journée, le jeune joueur de 17 ans Alexander Blockx (ATP 1531) et Ruben Bemelmans (ATP 537) joueront également leur premier tour de qualification à la Lotto Arena. Blockx affrontera le Suisse Dominic Stricker (ATP 139), leader de la deuxième série, tandis que Bemelmans affrontera le Français Geoffrey Blancaneaux (ATP 147). (Belga)