Les Belges à l'étranger - Première défaite pour Manchester City et Kevin De Bruyne, battus à Liverpool

(Belga) Manchester City et Kevin de Bruyne se sont inclinés 1-0 face à Liverpool dimanche à Anfield Road dans le choc de la 11e journée de Premier League.

Après qu'un but de Phil Foden a été refusé par le VAR (53e) c'est Liverpool qui a fait trembler les filets grâce à un but de Mo Salah à la 76e minute. Battus pour la première fois de la saison, les Citizens sont 2e avec 23 points et sont un peu décrochés par Arsenal (27 pts), vainqueur de Leeds (1-0) peu avant, alors que les Reds remontent au 8e rang, avec 13 unités. (Belga)