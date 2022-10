Lotto Volley League - Roulers fait parler l'expérience pour s'imposer chez les promus de Guibertin

(Belga) Pour son retour en Lotto Volley League, Guibertin a tenu la dragée haute à Roulers, le champion de Belgique sortant, avant de courber l'échine dans le cinquième set dimanche lors de la 1e journée de la Lotto Volley League, le championnat de Belgique de volley.

De retour au plus haut niveau après plusieurs années d'absence, Guibertin avait l'intention de montrer qu'il méritait bien sa place au sein de la plus haute division belge. Ce dimanche, en recevant le champion de Belgique sortant de Roulers, les Brabançons wallons savaient pourtant qu'ils devraient sortir un grand match. Et si le premier set fut facilement remporté par les Roulariens (13-25), la suite de la rencontre fut bien plus disputée. Piqués au vif, les Guibertins prenaient la main sur le deuxième set (25-18) avant de prendre l'avantage (25-23) au terme d'un troisième set serré et disputé. Mené au score, Roulers allait alors jouer à l'expérience pour remporter la quatrième manche (17-25) et pousser les deux formations au set décisif. Une ultime manche remportée par les champions en titre (7-15). Mais Guibertin a montré qu'il avait des armes à faire valoir. Pour rappel, samedi soir, Alost face à Menin, et Louvain face à Achel l'avaient emporté 3-0. Maaseik, pour sa part, fut poussé au cinquième set par Gand avant de s'imposer (3-2). (Belga)