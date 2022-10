Challenger Pro League - Le Beerschot accroché par Dender

(Belga) Le Beerschot a été accroché par la lanterne rouge Dender (1-1) dimanche lors de la 9e journée de Challenger Pro League.

Les Rats ont ouvert le score par Sanusi à la 50e minute mais Dender a égalisé par Marzo à la 71e. Le Beerschot de profite donc pas du faux pas des U23 d'Anderlecht, battus par leurs homologues de Genk plus tôt dans la journée. Le club anversois pointe au 5e rang avec 14 points. Dender est 12e et dernier avec 8 unités, soit le même total que les U23 de Genk et Deinze. (Belga)