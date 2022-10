Messi donne ses deux favoris pour le Mondial, et parmi eux, la France: "Même si ça s'est mal passé à l'Euro, ils restent favoris"

Lionel Messi se mouille... un petit peu.

Interrogé au sujet des favoris pour le Mondial, qui commence dans un mois, par la chaîne DIRECTV, le septuple Ballon d'Or a livré les équipes qui, selon lui, ont le plus de chance de remporter le tournoi.

"Les grandes sélections comme le Brésil, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Espagne, et j’en oublie sûrement certaines. Mais si je dois en garder une ou deux, aujourd’hui, je crois que le Brésil et la France sont les deux grands favoris de ce Mondial", a-t-il expliqué dans un premier temps avant d'ajouter : "La France, au-delà du dernier Euro où ça s’est mal passé, a des joueurs impressionnants et le même entraîneur depuis longtemps. Le Brésil également?".





L'Argentin prend donc soin de ne pas nommer son équipe nationale, pourtant sur une série impressionnante de victoires et récent vainqueur de la Copa America. Rejeter la pression sur les autres, vous dites ?