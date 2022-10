Il est devenu dingue: Pep Guardiola a une réaction complètement folle sur le but inscrit par Mo Salah (vidéo)

Il est peu dire que Pep Guardiola sait mettre l'ambiance sur son banc de touche.

Manchester City s'est incliné, hier soir, dans le choc de la journée en Premier League face à Liverpool (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Salah, après un dégagement d'Alisson et d'une petite bourde de Joao Cancelo.

Alors que l'Égyptien file vers le but, on peut voir, sur une vidéo filmée des gradins, que Pep Guardiola s'effondre littéralement après avoir constaté que Salah filait vers le but. Les images sont exceptionnelles.