Un militant écologique a tenté de s'attacher au but lors de PSG-OM: il a été maitrisé par la sécurité (vidéo)

C'est une image que l'on voit de plus en plus sur les terrains de football, voire dans le monde du sport dans son entièreté : un militant écologique tente de pénétrer sur un terrain, et dans le cas du football, de s'attacher à un poteau de but.

Dernier exemple en date, ce dimanche soir, dans le Classique du football français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. À la 38ème minute du match, le militant est entré sur la pelouse et a tenté de s'attacher au but défendu par le gardien du PSG. Un plan bien préparé, mais qui a échoué, puisque la sécurité a agi très vite pour l'en empêcher.

Dans une vidéo Instagram publiée quelques heures avant le match, le militant se présente et explique ses motivations. "Je m’appelle Loïc. J’ai 32 ans. Je m’apprête à perturber le match PSG-OM ce soir au Parc des Princes. J'ai décidé, à contrecœur, d'entrer en résistance civile. Il n'y a rien de plus important pour moi que ma mère et ma petite sœur. On va vers un avenir où elles ne seront plus en sécurité, où les paysages de Provence et les calanques dans lesquels j'ai grandi avec mes meilleurs amis sont voués à disparaître. C'est intolérable".

Même si l'opération aura été un échec, l'image fait tout de même le tour des réseaux.