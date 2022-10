Ballon d'Or - Gavi remporte le Trophée Kopa du meilleur jeune

(Belga) L'Espagnol Gavi est le lauréat du Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur (moins de 21 ans) de la saison. Le joueur de Barcelone a reçu son trophée lundi, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au Théâtre du Châtelet, à Paris.

Gavi, 18 ans, succède à son équipier Pedri au palmarès de ce prix, attribué pour la première fois en 2018. Le milieu de terrain est devenu, le 6 octobre 2021 lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Italie, le plus jeune international espagnol de l'histoire, à 17 ans et 62 jours. Il a totalisé 34 présences et 2 buts avec Barcelone la saison passée. (Belga)