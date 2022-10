Ballon d'Or - Thibaut Courtois a vécu une "saison incroyable"

(Belga) Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, est le lauréat du trophée Yachine du meilleur gardien grâce à la "saison incroyable" qu'il a vécue avec le Real Madrid.

"Je veux d'abord remercier mes coéquipiers du Real Madrid, c'est une fierté d'appartenir à cette équipe, nous avons vécu une saison incroyable", a commenté le Diable Rouge après avoir reçu son trophée, lundi, à Paris. "Je remercie ma fiancée, ma famille et mes enfants. C'est toujours facile quand tu vas bien mais c'est plus difficile lorsque le bateau tangue." Courtois a été interrogé sur les ambitions de la Belgique au Mondial 2022. "On a perdu, malheureusement, contre la France en 2018. On espère faire mieux cette année. Il y a beaucoup de compétences. On a une grande équipe avec Kevin (de Bruyne), Eden (Hazard) et Romelu (Lukaku), on peut faire des jolis trucs." (Belga)