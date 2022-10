Les Belges à l'étranger - Buteur, Michy Batshuayi aide Fenerbahçe à s'imposer contre Ankaragücü

(Belga) Michy Batshuayi a contribué avec un but au succès 0-3 de Fenerbahçe sur la pelouse d'Ankaragücü, lundi, lors de la 10e journée du championnat de Turquie.

Le Diable Rouge a fait trembler les filets dès la 3e minute. Irfan Can Kahveci a marqué le deuxième but à la 25e. Diego Rossi (90e+1) a fixé le score à 3-0. Batshuayi a été remplacé par Joao Pedro à la 66e minute. Fenerbahçe remonte à la deuxième place avec 20 points en neuf matchs. Le leader, Adana Demirspor compte un point de plus, mais a déjà joué dix rencontres. (Belga)