WTA Guadalajara - Elise Mertens se hisse au 2e tour

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour (16es de finale) du tournoi de tennis WTA 1.000 de Guadalajara, épreuve sur surface dure dotée de 2.527.250 dollars. Mertens, 34e joueuse mondiale, a pris la mesure 6-3, 6-2 de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 185), lundi, au Mexique. La rencontre a duré 1 heure et 33 minutes.

Victorieuse de ses deux premiers duels avec Muhammad, Mertens n'avait besoin que d'un seul break, à 3-2 pour prendre le large et s'assurer la première manche. Le second set commençait par deux breaks de Mertens entrecoupés d'un débreak de Muhammad. Mertens s'envolait à 4-1 après un nouveau break. Elle gaspillait sa première balle de match sur le service de son adversaire. La deuxième était la bonne et Mertens l'emportait 6-2. Sur la lancée de sa victoire au tournoi de Monastir, la N.1 belge gagne un sixième match consécutif. En 16es de finale, Mertens affrontera soit la Russe Anna Kalinskaya (WTA 73) soit la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 17), tête de série N.9.