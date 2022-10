Galère au Ballon d'Or: Kevin De Bruyne laisse un vent à un célèbre influenceur après la cérémonie (vidéo)

Kevin De Bruyne n'avait visiblement pas envie de répondre aux influenceurs présents au Ballon d'Or. Le Diable Rouge, qui a obtenu le meilleur classement de l'histoire d'un joueur belge en terminant au troisième rang derrière Benzema et Mané, l'a démontré lorsqu'il a été accosté par l'influenceur français, Just Riadh. Le YouTuber était présent sur place pour couvrir l'événement sur les réseaux sociaux et avait visiblement envie d'entrer en contact avec le milieu offensif.

Timide, Just Riadh a hésité à tenter sa chance, avant de finalement accoster le joueur, présent avec sa famille. "Je peux vous poser quelques questions", "non", répond De Bruyne, qui précise ensuite "je l'ai déjà fait", laissant ainsi un gros vent à l'influenceur. La séquence, elle, tourne en boucle sur les réseaux sociaux.