Ancelotti espère pouvoir compter sur Thibaut Courtois samedi contre le FC Séville

(Belga) Lauréat lundi du Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison écoulée, Thibaut Courtois ne jouera pas mercredi à Elche lors de la 10e journée de Liga. Son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti l'a annoncé mardi en conférence de presse.

"Il s'entraîne presque normalement mais ne sera pas là mercredi. Il fait du bon travail et je crois qu'il jouera samedi", a dit l'Italien. Gêné par une sciatique depuis les matches de Ligue des Nations depuis fin septembre, le portier des Diables Rouges a manqué les deux duels de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk ainsi que les rencontres face à Osasuna, Getafe et Barcelone sur la scène domestique. Sa doublure ukrainienne Andriy Lunin devrait donc une nouvelle fois le suppléer contre Elche mercredi. Ancelotti est aussi revenu sur le gala du Ballon d'Or, qui s'est tenu lundi à Paris et qui a adoubé son attaquant vedette Karim Benzema. "Nous sommes très fiers de ce qu'ont remporté Benzema et Courtois, et de tous ceux qui ont terminé non loin d'eux, Modri?, Vini... Je félicite tous ceux qui ont remporté quelque chose mais aussi Manchester City (récompensé comme équipe de l'année, ndlr), pour qui nous avons un grand respect et qui a fait une saison magnifique", a ponctué le technicien de la Maison Blanche. L'entraîneur italien a félicité ses "amis" Courtois et Benzema sur Twitter lundi soir après la cérémonie du Ballon d'Or. "Oui, la relation personnelle est très importante. Avec une relation purement professionnelle, tu peux obtenir 100% d'un joueur. Mais avec le côté personnel, tu peux avoir beaucoup plus." (Belga)