Il sauve son équipe après un sprint de 60 mètres: l'intervention défensive colossale d'un Diable Rouge (vidéo)

Leipzig s'est imposé 3-2, samedi, contre le Hertha Berlin. Le duel entre les deux formations allemandes était très spectaculaire, et animé, mais le score aurait pu être encore plus sévère sans Dodi Lukebakio, auteur d'une intervention défensive magistrale.

L'attaquant, qui a aussi inscrit le premier but des siens, a parcouru plus de 50m en sprintant pour sauver, devant la ligne, un ballon frappé par Nkunku. Le Français avait pourtant fait le plus dur en éliminant le gardien.

Une intervention saluée par tous ses coéquipiers, qui se sont rués sur lui pour le féliciter. Certains défenseurs n'auraient pas réussi cela ! Grandiose.