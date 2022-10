La tuile pour le Portugal: Diogo Jota manquera la Coupe du Monde

Le Portugais Diogo Jota manquera la Coupe du monde de football en raison d'une "blessure assez grave au mollet". Son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, l'a annoncé mardi en conférence de presse.

"C'est le premier diagnostic, qui était assez clair, et tout le reste va maintenant suivre dans les prochains jours", a ajouté Klopp, qui souligne que "c'est une très triste nouvelle pour le joueur, pour nous aussi, bien sûr, et pour le Portugal". L'entraîneur allemand n'a pas donné de calendrier concernant la convalescence de Jota, indiquant qu'il "ne sera pas là pour un long moment, nous parlons de mois".

Jota était sorti blessé dimanche, en fin de match, contre Manchester City (victoire 1-0). L'attaquant a disputé quatre matchs de championnat et quatre de Ligue des Champions cette saison. Il compte 28 présences et 10 buts avec la Seleçao portugaise. Le Portugal affrontera le Ghana (24 novembre), l'Uruguay (28 novembre) et la Corée du Sud (2 décembre) au Qatar, dans le groupe H. Un autre attaquant portugais, Pedro Neto (Wolverhampton), est également déjà forfait.