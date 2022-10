ITF Hambourg: Ysaline Bonaventure passe au 2e tour

(Belga) Tête de série N.1 du tournoi de tennis ITF W60 de Hambourg, Ysaline Bonaventure (WTA 118) s'est qualifiée pour le deuxième tour de ce rendez-vous joué sur dur et doté de 60.000 dollars grâce à une victoire 6-4, 6-4 en 1h35 contre la Croate de 25 ans Jana Fett (WTA 273) mardi en Allemagne.

La Stavelotaine de 28 ans, dont l'ambition est d'intégrer le top 100 d'ici l'Open d'Australie pour entrer directement dans le tableau final du premier tournoi du Grand Chelem, jouera contre la très jeune Alexandra Eala (WTA 248) au 2e tour. La Philippine de 17 ans, qui s'entraîne à la Rafa Nadal Academy, s'est imposée en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 face à la Russe Ekaterina Kazionova (WTA 292). Bonaventure reste sur deux sorties abouties, à Tallinn et Cluj-Napoca. Chaque fois sortie des qualifications, elle a atteint les quarts en Estonie puis le 2e tour en Roumanie. Une autre Belge est engagée dans la ville hanséatique en la personne d'Eliessa Vanlangendonck. Battue au 2e second tour des qualifications, elle jouera le double aux côtés de l'Allemande Anna Marie Weissheim. Elles défieront au premier tour les Allemandes Anna Klasen et Julia Middendorf.