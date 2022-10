Gala du Flandrien - Wout van Aert élu par les lecteurs du Nieuwsblad comme auteur de l'étincelle de l'année

(Belga) Les lecteurs du quotidien Het Nieuwsblad, organisateur du Gala du Flandrien qui s'est tenu mardi soir à Bruges, ont élu Wout van Aert comme l'auteur de l'étincelle de l'année. Ils ont récompensé la prestation globale du Belge sur les routes du Tour de France.

En effet, le pensionnaire de l'équipe Jumbo-Visma a ébloui pendant trois semaines les amateurs de la petite reine. Du Danemark à Paris en passant par Calais, Lausanne et Rocamadour, Van Aert n'a jamais arrêté de courir pour la victoire. Il a d'ailleurs été récompensé de ses efforts par le gain du maillot vert, offert au premier du classement par points. "WVA" a débuté la Grande Boucle par trois deuxièmes places, lors du chrono inaugural à Copenhague puis sur les sprints de Nyborg, à l'issue duquel il a endossé le maillot jaune, et Sonderborg. Il a été récompensé dès la première étape sur le sol français en s'imposant, en jaune et avec la manière après un solo de plus de 11 km, à Calais. Quatre jours après, il s'est montré le plus costaud lors d'une arrivée pour puncheurs à Lausanne. Décisif en montagne, où il a parfaitement épaulé son équipier et futur vainqueur Jonas Vingegaard, il a parachevé son chef-d'œuvre par une victoire dans le chrono de Rocamadour. (Belga)