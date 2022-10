Gala du Flandrien - Tadej Pogacar et Annemiek van Vleuten mis à l'honneur

(Belga) Le Slovène Tadej Pogacar et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten ont remporté les titres de Flandrien et Flandrienne internationaux de l'année, distinctions organisées par le quotidien Het Nieuwsblad et remises mardi soir à Bruges.

Pogacar, 24 ans, a notamment remporté cette saison les Strade Bianche, le GP de Montréal et le Tour de Lombardie. Il termine son exercice 2022 avec 16 succès, dont les victoires finales au Tour des Émirats arabes unis, à Tirreno-Adriatico et au Tour de Slovénie. "Pogi" est toutefois passé à côté de son principal objectif de la saison en devant se contenter de la 2e place au Tour de France, battu par le Danois Jonas Vingegaard. De son côté, Van Vleuten a dominé de la tête et des épaules les courses à étapes chez les dames en remportant, coup sur coup, le Giro, le Tour et la Vuelta. Malgré une fracture du coude encourue trois jours avant lors du relais mixte, la Néerlandaise de 40 ans a ponctué son incroyable saison en remportant le titre mondial à Wollongong grâce à une attaque dans le dernier kilomètre. Celle qui mettra un terme à sa carrière fin 2023 a aussi brillé dans les courses d'un jour en s'adjugeant Liège-Bastogne-Liège et le Circuit Het Nieuwsblad. Elle n'est plus qu'à deux succès d'atteindre la barre des 100 victoires chez les professionnelles. (Belga)