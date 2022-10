Les Belges à l'étranger - L'Atletico Madrid rejoint dans les arrêts de jeu par le Rayo Vallecano

(Belga) L'Atletico Madrid a partagé l'enjeu 1-1 à domicile mardi contre le Rayo Vallecano dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Espagne. Chez les Colchoneros, Axel Witsel est sorti à la 61e alors que Yannick Carrasco est monté au jeu suite à la blessure de Thomas Lemar (40e.)

A ce moment-là, l'Atletico menait grâce au cinquième but d'Alvaro Morata sur une passe d'Antoine Griezmann (20e, 1-0). Avec Carrasco, les Matelassiers ont conservé la maîtrise de cette rencontre mais n'ont marqué sur leur seul tir cadré de la première période. Après la pause, le Rayo a également eu une énorme occasion par Radamel Falcao, qui a buté sur Ivo Grbic, le gardien adverse (71e). Alors que Matheus Cunha a eu deux fois la possibilité de faire le break (74e, 83e), les Colchoneros a concédé le partage sur un penalty boté par Falcao (90e+2, 1-1). Au classement, l'Atletico est 3e avec 20 points et le Rayo est 10e (12 points). En Allemagne, Wolfsburg s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe en s'imposant 1-2 à l'Eintracht Braunschweig, club de D2. Sebastiaan Bornauw a fourni la passe décisive sur le but d'ouverture de Mattias Svanberg (8e, 0-1). Maurice Multhaup a remis les deux équipes à égalité (40e, 1-1) mais Jakub Kaminski a assuré la qualification des Loups avec Koen Casteels entre les poteaux (65e, 1-2). Titulaire chez les perdants, Nathan de Medina a été remplacé à la 53e minute. (Belga)