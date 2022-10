WTA Guadalajara - Elise Mertens atteint les quarts de finale du double

(Belga) Elise Mertens, 5e mondiale en double, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Guadalajara (dur/2.527.250 dollars), mardi au Mexique.

Engagée aux côtés de la Russe Veronika Kudermetova, avec laquelle elle forme la 2e tête de série, la Limbourgeoise de 26 ans s'est imposée 6-2, 3-6, 10/6 contre les Japonaises Shuko Aoyama et Eri Hozumi, après 1h26 de jeu. La paire belgo-russe défiera, pour une place dans le dernier carré, l'Américaine Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez (N.6) ou le duo australo-brésilien composé de Storm Sanders et Luisa Stefani. En simple, la N.1 belge, 34e mondiale, affrontera la Russe Anna Kalinskaya (WTA 73) au 2e tour. En cas de victoire, elle défiera une autre Russe, Daria Kasatkina (WTA 11), au 3e tour. (Belga)