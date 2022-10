Les Belges à l'étranger - Titulaire, Thorgan Hazard se montre décisif dans la victoire de Dortmund à Hanovre

(Belga) Mercredi soir, le Borussia Dortmund, avec ses deux Belges Thorgan Hazard et Thomas Meunier, s'est imposé à Hanovre, 0-2, en seizième de finale de la Coupe d'Allemagne.

Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux présents dès le coup d'envoi de la rencontre sur le terrain d'Hanovre, aujourd'hui pensionnaire de deuxième division allemande. Hazard a été décisif, glissant à la 11e minute le ballon depuis le flanc droit à Moukoko qui a conclu l'action avec la complicité d'une déviation malheureuse du défenseur adverse Arrey-Mbi. Jude Bellingham a doublé la mise sur pénalty, à la 71e minute, et Adeyemi a été exclu à la 85e. Les deux Diables Rouges ont cédé leur place, Meunier à la 63e après avoir été touché au visage, et Hazard à la 68e minute, après avoir écopé par ailleurs d'un carton jaune (38e) pour sa première titularisation depuis le 2 septembre dernier. Dortmund rejoint notamment l'Eintracht Francfort et Wolfsbourg au prochain stade de la compétition. (Belga)