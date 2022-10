ITF Saguenay - Yanina Wickmayer éliminée au premier tour

(Belga) Yanina Wickmayer a été éliminée au premier tour du tournoi ITF de Saguenay, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, mercredi au Canada.

Après avoir servi trois fois pour le gain de la rencontre, Wickmayer, 362e mondiale, s'est inclinée en trois sets 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) contre la Japonaise Moyuka Uchijima, 111e mondiale et tête de série N.1. La rencontre a duré 3 heures et 4 minutes. Wickmayer dispute également le double au Canada. Associée à l'Américaine Catherine Harrison, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, elle affrontera l'Australienne Elysia Bolton et l'Américaine Francesca Di Lorenzo en quarts de finale. (Belga)