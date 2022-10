Le musée Lowry achète le célèbre tableau "Going to the match" 7,8 millions de livres sterling

Le célèbre tableau "Going to the match" du peintre britannique Laurence Stephen Lowry a été vendu mercredi soir pour 7,8 millions de livres sterling (9 millions d'euros) au musée consacré à l'artiste près de Manchester, où il pourra continuer à être exposé au public.

L'oeuvre datant de 1953 représente des personnages, figurines en forme d'allumettes caractéristiques de l'artiste, se rendant au stade dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Il a été adjugé sous le marteau 6,6 millions de livres, mais le prix avec les frais atteint 7,8 millions de livres, selon la maison de vente Christie"s.

L'acquéreur est le musée Lowry de Salford, près de Manchester, où l'oeuvre est exposée depuis l'ouverture de l'établissement en 2000.

"Ce soir, grâce à un cadeau incroyablement généreux de la Law Family Charitable Foundation", du financier britannique Andrew Law et son épouse Zoë, "nous sommes ravis d'avoir acheté +Going to the match+", a déclaré la directrice générale de l'établissement, Julia Fawcett.

"Nous avons hâte de le ramener chez lui à Salford, où il pourra continuer à ravir et attirer les visiteurs aux galeries Andrew et Zoë Law au Lowry", a-t-elle ajouté.

Le tableau, estimé par Christie's entre 5 et 8 millions de livres sterling, a été mis en vente par la fondation de l'Association des footballeurs professionnels, qui l'avait acquis en 1999 pour un peu moins de deux millions de livres.

La fondation avait justifié en septembre la mise en vente du tableau par le fait qu'elle n'avait "plus aucun revenu garanti".

La vente du célèbre tableau avait suscité des inquiétudes quant à la possibilité pour le public de pouvoir l'admirer. Le maire de Salford, Paul Dennett, avait ainsi plaidé pour une interdiction d'exportation temporaire pour l'empêcher de quitter le pays.