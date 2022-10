Le Standard coule en 3 minutes face au Malines de Steven Defour et laisse l'Union s'envoler au classement

Après une belle série de six victoires en sept matchs le Standard a pris l'eau à Malines. Les Rouches se sont inclinés 2-0 contre les Sangs et Or entraîné par Steven Defour.

Jordi Vanlerberghe (71e) et Julien Ngoy (74e) ont crucifié les hommes de Ronny Deila qui repartent bredouilles à Liège.

Au classement, le Standard est 7e (22 points) et laisse filer l'Union (4e, 28 points) qui a gagné plus tôt dans la soirée. Les Malinois sont 13e et comptent 3 points de plus que les deux premiers relégués.

