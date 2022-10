"Le feu de l'action prend le dessus": banni du groupe, Cristiano Ronaldo s'explique et présente ses excuses (photo)

Cristiano Ronaldo n'est plus le bienvenu au centre d'entraînement de Manchester United. Hier soir, le club a confirmé sa mise à l'écart pour le match du weekend contre Chelsea, avant que la presse anglaise n'annonce qu'il sera même écarté du groupe pour les entraînements. Le tout après avoir refusé de monter au jeu contre Tottenham avant de quitter le stade, en rage.

Un peu plus tard dans la soirée, la star portugaise a reconnu son erreur et tenu à faire amende honorable. "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur à Carrington (centre d'entraînement du club, NDLR), à soutenir mes coéquipiers et à être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option", a-t-il écrit sur son compte Instagram. "C'est Mancester United, et unis, nous devons le rester. Bientôt nous serons à nouveau ensemble", a-t-il poursuivi.

Avant cela, il avait affirmé vouloir être un exemple, en reconnaissant son erreur. "J’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois le feu de l’action prend le dessus", a écrit CR7. Ce matin, Ronaldo est arrivé avec les espoirs du club et s'est entraîné seul.

Depuis la fin de la saison dernière et l'échec des Reds Devils à se qualifier pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo cherche à quitter le club du nord de l'Angleterre. Mais son souhait de rejoindre une équipe engagée en C1 n'a pas pu aboutir. Le quintuple Ballon d'or avait manqué la tournée d'avant-saison en Australie et en Asie officiellement pour des raisons familiales. Et lors d'un match amical contre le Rayo Vallecano en juillet à Manchester, son premier match sous les ordres de Ten Hag, il était déjà parti avant la fin du match après avoir été remplacé à la mi-temps.

Le prochain mercato hivernal, qui pourrait intéresser à la fois Ronaldo et ses dirigeants, aura lieu du 1er au 31 janvier 2023.