14 clubs concernés, 200 personnes dans le viseur: le fisc réclame 66,7 millions d'euros aux clubs belges

Depuis 2019, le fisc a adressé aux clubs de football belges des redressements fiscaux pour un total de 66,7 millions d'euros, révèlent L'Echo et De Tijd vendredi, sur base de chiffres du SPF Finances. Quatorze des 18 clubs de football de première division font l'objet d'un dossier d'enquête auprès du fisc.

Pour des raisons de respect de la vie privée, l'administration fiscale ne souhaite pas révéler les noms des clubs visés. L'intervention du fisc découle notamment de plusieurs enquêtes judiciaires, lancée depuis 2018, sur des soupçons de blanchiment et de fraude au sommet de notre football. Dans le dossier, baptisé "Opération Zéro", 57 suspects ont été renvoyés devant le juge au début de cette année pour s'expliquer sur leur participation à ces pratiques douteuses.

Par ailleurs, 200 autres personnes - dirigeants de clubs, agents et joueurs - sont dans le collimateur de l'Inspection spéciale des impôts (ISI) pour soupçons d'évasion fiscale. En principe, c'est l'action judiciaire qui a priorité sur l'enquête du fisc. Mais comme aucun club n'a encore été inculpé, l'ISI a les mains libres pour éplucher leur comptabilité, leurs factures et toutes leurs pièces pertinentes et, en cas de malversations, leur réclamer des comptes.