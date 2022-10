"Je vais m'occuper de ton image": quand Mathias Pogba menaçait déjà son frère sur sa boîte vocale

L'affaire Pogba ne cesse de nous surprendre. Depuis quelques semaines, la famille Pogba se déchire autour d'une affaire d'extorsion qui concerne Mathias, le frère aîné de Paul, le joueur de la Juventus. Ce dernier avait été ciblé par de nombreuses accusations dans des messages vidéos publiés par son frère, arrêté depuis, avec quatre autres personnes.

Mathias Pogba affirme de son côté être mis sous pression par une bande criminelle, qui réclame 13 millions d'euros à Paul Pogba. Selon Le Monde, Mathias a expliqué aux enquêteurs avoir été braqué par cette bande le 30 juillet du côté de Roissy-en-Brie. Des hommes cagoulés l'auraient menacé pour récupérer la somme colossale réclamée au joueur français.

Mathias Pogba aurait alors appelé son frère, qui n'aurait pas répondu. Et le message laissé était évocateur. "J’ai failli clamser, enculé va, rappelle-moi tout de suite, dépêche toi. Sinon je vais m’occuper de ton image et, wallah, tu vas regretter ça toute ta vie", aurait lancé le grand frère, qui aurait été voir sa maman dans la foulée pour lui demander d'intervenir. Quelques jours plus tard, il enregistrait les fameuses vidéos.