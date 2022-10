Foot: Ribéry, ex star des Bleus et du Bayern, raccroche officiellement

L'ex-star de l'équipe de France et du Bayern Munich Franck Ribéry a officialisé vendredi la fin de sa carrière professionnelle, à 39 ans, en raison de douleurs persistantes à un genou, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"La douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels: je n’ai plus le choix, il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel", explique Ribéry, qui évoluait depuis l'été 2021 à la Salernitana, en 1re division italienne.

Ribéry, qui avait explosé en mondovision pendant le Mondial-2006 en portant les Bleus lors du huitième de finale gagné contre l'Espagne (3-1), met fin à 22 années de carrière, dont le sommet aura été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, auteur cette année-là du triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions.

Il était d'ailleurs passé tout près du Ballon d'Or au terme de cette saison-là.

"Merci Franck!", a lancé dans la foulée, et en français, le Bayern Munich sur son site. "Une véritable légende du FC Bayern quitte la grande scène du football, a écrit le club allemand.

"C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie", ajoute Franck Ribéry dans la vidéo diffusée sur Instagram et Twitter, où il officialise cette retraite annoncée il y a quelques semaines par des médias.

- Nouveau rôle à la Salernitana -

"C’est la fin d'un chapitre, celui du joueur, mais pas la fin de mon histoire professionnelle, vous pouvez en être sûr. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre", conclut Ribéry, qui n'a plus joué depuis août.

Le club de Salerne a confirmé, dans un communiqué, avoir "résilié d'un commun accord la relation contractuelle avec Franck Ribéry", arrivé à la surprise générale dans le petit club de Campanie après deux ans à la Fiorentina (2019-2021).

Comme l'avait évoqué il y a quelques semaines la direction, la Salernitana confirme par ailleurs que Ribéry "continuera, dans un autre rôle, à faire partie du club".

"On va lui confier un rôle, celui qu'il voudra", soit dans la direction soit dans l'encadrement technique entourant l'équipe de Serie A, avait affirmé le 9 octobre le patron du club italien Danilo Iervolino

Ribéry saluera les supporters samedi après-midi à l'occasion du match contre la Spezia, comptant pour la 11e journée de Serie A.

"Le club le remercie pour sa passion et son dévouement au travail, pour avoir porté avec le plus grand respect le brassard de capitaine lors de la saison (dernière, ndlr) qui a mené au maintien historique en Serie A et pour avoir honoré au mieux les couleurs des Grenats", ajoute la Salernitana.