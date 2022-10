Simona Halep contrôlée positive: "aujourd'hui, commence le match le plus dur de ma vie"

(Belga) Simona Halep a nié tout recours à un produit interdit. La Roumaine, 9e joueuse du monde, estime que le match le plus difficile de sa vie débute pour elle après l'annonce vendredi par l'Agence d'intégrité du tennis (ITIA) de son contrôle anti-dopage positif à l'US Open au mois d'août.

"Aujourd'hui commence le match le plus dur de ma vie: le combat pour la vérité", a réagi Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "J'ai été informée d'un contrôle positif à une substance appelée Roxadustat, en une quantité extrêmement faible, ce qui est le plus grand choc de ma vie. Durant toute ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais effleurée une seule fois et c'est totalement contraire à mes valeurs. J'ai été éduquée comme ça. Je me sens complètement troublée et trahie de devoir faire face à cette situation injuste. Je me battrai jusqu'à la fin pour prouver que je n'ai jamais pris consciemment de substances interdites et j'ai foi en ce que tôt ou tard, la vérité sortira. Il ne s'agit pas de titres ou d'argent. C'est une question d'honneur et d'une histoire d'amour avec le tennis durant ces 25 dernières années". Simona Halep, 31 ans, compte 24 titres WTA à son palmarès et a remporté deux tournois du Grand Chelem, Roland-Garros en 2018 et Wimbledon l'année suivante. (Belga)