Une victoire qui "fait du bien" pour Thiem qui accède aux demi-finales de l'European Open

(Belga) Dominic Thiem (ATP 132) peut se préparer pour les demi-finales de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers. Après avoir sauvé trois balles de match, l'Autrichien est venu à bout du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 11), première tête de série. "Elle fait du bien cette victoire" a-t-il déclaré après la rencontre.

Thiem a renvoyé Hurkacz chez lui en trois sets 3-6, 7-6 (11/9) et 7-6 (7/4). "Il y avait une super ambiance dans la salle", a déclaré le joueur satisfait après sa victoire. "Nous avions des jeux similaires. Le début du match a été difficile, son jeu était fort et j'ai eu du mal. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Je suis heureux de remporter ma première victoire contre Hubert, c'est un grand joueur." Thiem, 29 ans, vainqueur de l'US Open en 2020 et également finaliste de l'Open d'Australie (2020) et de Roland-Garros (2018 et 2019), est monté jusqu'à la troisième place du classement mondial à son apogée. Depuis ses blessures, il est retombé à la 132e place. "C'est justement pour cette raison qu'elle fait du bien cette place en demi-finale, a déclaré l'Autrichien, qui jouera pour un ticket en finale contre l'Américain Sebastian Korda (ATP 36). "Je me réjouis déjà de ce match, ce sera une autre bataille. Mais d'abord, profitons encore un peu de cette victoire et de la qualification pour les demi-finales. Aujourd'hui, ça a tourné en ma faveur, c'est ça le tennis de haut-niveau." (Belga)