Neuville 3e après la première journée, Ogier aux commandes du Rallye de Catalogne

(Belga) En tête à l'issue de la première boucle, Thierry Neuville (Hyundai) a glissé en troisième positon à l'issue de la seconde et se situe à 12.5 secondes du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) en tête du Rallye de Catalogne, 12e et avant-dernière épreuve du championnat du monde WRC vendredi.

À l'issue de cette première journée, Ogier, pigiste de luxe chez Toyota, devance de 4.8 secondes le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyoto Yaris), déjà assuré de son titre de champion du monde, laissant entrevoir aussi le titre des constructeurs pour Toyota. Ce devrait être une pure formalité. Avec 81 points d'avance sur Hyundai, il suffit en effet à la marque japonaise d'inscrire 23 points. Thierry Neuville a reculé à la troisième place à l'issue des quatre dernières spéciales de la journée de samedi. "On a bien roulé. J'ai un bon rythme, mais je ne peux pas attaquer dans tous les virages, car je ne sais pas si je vais avoir du grip. Le choix des pneus mixtes n'étaient pas le meilleur pour la dernière spéciale. Nous nous attendions à plus de pluie", a commenté le pilote belge, vainqueur des deux dernières éditions de ce Rallye de Catalogne, en 2019 et 2021. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) est lui 4e à 7.5 secondes de son équipier et à 20 secondes de Sébastien Ogier. Sept spéciales sont au programme samedi. L'arrivée est prévue dimanche à Salou. (Belga)