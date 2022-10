European Open - Un dernier hommage pour la fin de carrière de Ruben Bemelmans

(Belga) Vendredi, juste avant le début du quart de finale entre David Goffin et le Français Richard Gasquet, les organisateurs de l'European Open ont rendu hommage à Ruben Bemelmans. Le Limbourgeois de 34 a mis fin à sa carrière lors du tournoi anversois

"Bemel" avait officieusement rangé la raquette en juin. Cependant, les organisateurs lui ont donné une wildcard pour le tournoi d'Anvers pour qu'il fasse dignement ses adieux au public belge. Ceux-ci ont été de courte durée, puisqu'il a perdu au premier tour des qualifications et a été éliminé au premier tour des doubles, aux côtés du jeune Alexander Blockx. Bemelmans est entré sur le court de la Lotto Arena accompagné de sa compagne et de son fils sous les acclamations de la foule. Le capitaine de l'équipe de Coupe Davis Johan Van Herck, son joueur Zizou Bergs et le directeur du tournoi Dick Norman étaient à ses côtés sur le court. Bemelmans a reçu un cadre photo avec les plus beaux moments de sa carrière, notamment ses exploits en Coupe Davis. Le joueur a également pris le micro pour ses derniers remerciements. (Belga)